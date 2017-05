Pellegrino: "¿Es mejor que nosotros el Barça en todo? No, pues luchemos"

"Yo veo a la gente ilusionada y con confianza de que podemos ganar. ¿Por qué? ¡Porque es posible!", son las últimas palabras de Pellegrino en El Larguero, pero seguramente las más importante. Dejando clara su teoría de por qué el Alavés puede ganar el FC Barcelona en la final de la Copa del Rey.

"Me da pena que se acabe la temporada. Si seguimos todos, tendrá un crecimiento impresionante", comenta el entrenador del Alavés, que volvió a rehuir a la pregunta directa de si seguirá al frente del banquillo de Mendizorroza esta temporada. Sin embargo por primera vez en mucho tiempo ha dejado alguna pista, "ya he hablado con el club y hemos dejado claro que lo anunciaremos cuando todo acabe", describe el técnico argentino.

Mientras Pellegrino se expresaba, el Palacio Europa de Vitoria gritaba al son de "Pellegrino quédate" y pidiendo por favor que permanezca en El Glorioso. El entrenador también ha querido referirse a la espera, tensa espera de cara a esa final de la Copa del Rey, de la que dice que "para nada se está haciendo larga".

"Siempre he pesando que la mejor manera de llegar bien a la final era acabar bien la liga", explica Pellegrino, que cree que estos partidos importantes se preparan con mucho tiempo y no en la semana de antes. "Hay que estar mentalizados y seguir una buena línea", mantiene el flaco. Mauricio también quiso dejar claro por qué volvió al Alavés, su año de jugador fue malo pero con un gran recuerdo. "Nos valoraron en la derrota, eso no lo olvido", contempla el entrenador.

