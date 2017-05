Los jugadores del Alavés: "Nos hemos imaginado jugando la final de Copa y ganándola"

Los jugadores del Deportivo Alavés Ibaz Gómez, Marcos Llorente, Zou Feddal y Manu García acudieron al programa especial que El Larguero hizo en Vitoria con motivo del 20º aniversario de la final de la Uefa que el Alavés disputó frente al Liverpool. Al margen de la efeméride, estas cuatro piezas imprescindibles del equipo de Mauricio Pellegrino hablaron en directo y comentaron las novedades del equipo de cara a la gran final del 27 de mayo en el Vicente Calderón.

Los primeros en hablar fueron el dúo Ibai Gómez-Marcos Llorente, quienes tienen una amistad especial, a pesar de conocerse desde hace poco. "Vamos hasta a la peluquería juntos", comentaron en tono humorístico. De la salida en verano al mercado de fichajes de Marcos Llorente, el futbolista del Alavés dejó claro que "estoy muy a gusto en Vitoria, quiero rematar la temporada quedando bien en Liga y ganando la Copa del Rey".

El capitán del equipo, Manu García, quien ha crecido muchísimo desde su llegada al Alavés, no dudó en dar las gracias al club vitoriano. Respecto a la final de Copa del Rey "me he imaginado jugando la final de Copa y ganándola". Hemos separado la ilusión de nuestro día a día, hemos pensado que la mejor manera de preparar este partido es centrarse en la preparación del mismo".

El central Zou Feddal hizo especial hincapié en su gran momento de forma y quiso dar la enhorabuena al Levante por su ascenso, equipo en el que se curtió y al que guarda un especial cariño.

Por último, los jugadores definieron a Mauricio Pellegrino. Ibai Gómez destacó "su orden táctico, en eso es uno de los mejores entrenadores que hay". Manu Garcia destacó el dominio de todas las facetas del juego, añadiendo que "su único defecto es la excesiva paciencia". Zou Feddal protestó ante su excesiva exigencia en los entrenamientos. En definitiva, una charla genial que ya puedes escuchar si te lo perdiste en directo.

