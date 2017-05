"Me he planteado ir a la Universidad para poder ser becaria y tener así algo fijo"

Victoria tiene 52 años y trabajó en Egipto en una agencia de turismo. Al regresar se encontró de lleno en la precariedad: "he enlazado diez o doce trabajos temporales, el trabajo más largo que he tenido es de cuatro meses y la jornada laboral más larga de seis horas". Ahora mismo trabaja como teleoperadora, "soy una trabajadora olvidada". Esta precariedad laboral "nos está engullendo. Todo lo que habíamos ganado lo estamos perdiendo y no sé si somos conscientes de la pérdida que sufrimos día a día", afirma.

