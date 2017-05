El doble fraude en las hamburguesas de vacuno: sanitario y económico

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas por engañar en el etiquetaje de un producto cárnico. Una empresa de Burgos decía vender hamburguesas de ternera, sin embargo no se especificaba que el porcentaje de ternera no era de más de un 25% sumado a componentes como pan, soja, carne de cerdo y otros. Jesús Soria, defensor de los consumidores, ha tranquilizado a la gente, en Hoy por Hoy con Gemma Nierga, advirtiendo de que no es un caso grave, pero sí se trata de un “fraude al consumidor, los derechos del consumidor y a la salud pública”.

Acudimos también a la opinión del capitán Benito García, veterinario en el escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, que coincide en ver un doble problema: “estamos engañando al consumidor, porque estamos poniendo al mercado un producto que es de una materia prima de cierto valor económico, cuando realmente hemos empleado otra de un valor inferior”, y por otro lado, la seguridad alimentaria ya que no se alertaba de ciertos componentes que podía causar una alergia en el consumidor, por ejemplo personas celiacas o incluso gente cuya ideología no le permite consumir ciertos tipos de carne.

La empresa implicada se llama Eurofrits S.A. que además proveía a numerosas marcas blancas que podemos encontrar en los supermercados. La Guardia Civil ha constatado que este caso se remonta al año 2002. Desde la empresa defienden que todo responde a un problema de etiquetado, pero la investigación todavía está en curso.

Comentarios