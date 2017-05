Cómo sobrevivir al primer año de gemelos

"Cada uno viene con su temperamento", explica la psicóloga Rocío Ramos-Paúl que ha puesto sobre la mesa el debate abierto sobre las escuelas que separan a los gemelos cuando hace unos años era diferente. Aún no tiene un opinión formada sobre el asunto José Guerrero, de El Yuyu, padre de dos gemelos de once meses. "No sé qué es lo mejor, estoy a tiempo todavía de ver lo más conveniente". Más que de futuro, de presente se ha hablado en los minutos de radio de la Guía de padres.

"Ha sido un año muy duro, pero volvería sin duda a repetir la aventura. Lo más complicado ha sido compaginar la vida nueva con la que tenía antes. Ahora todo gira alrededor de ellos y conciliar se hace más complicado. Nos hacía ilusión que fueran dos", afirma José Guerrero. Tanto él como la madre son de Cádiz. "Por eso les cantamos letras de nuestra tierra, porque las influencias que tendrán serán las de Sevilla, donde han nacido".

La psicóloga Rocío explica que una de las principales dificultades en la crianza de gemelos es que todo suele ir a destiempo. "Cuando has conseguido que a uno se le pase la rabieta, el hermano sigue llorando; si uno ha llegado al control de esfínteres, puede el otro no; el tema de los celos", explica.

A pesar de que las experiencias que han compartido los oyentes coinciden en que el primer año es el más complicado, Carles Capdevilla dice con humor a partir de los doce meses la situación es menos controlable: "Antes del año el bebé se queda donde lo habías dejado, pero cuando empieza a andar, si lo dejas en la cocina es fácil que aparezca en cualquier otro lugar de la casa".

