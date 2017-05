Colapso de las webs que vendían entradas para el concierto de 'The Rolling Stones'

Este martes, las páginas web de Doctor Music y Ticketmaster han iniciado la venta de localidades para el concierto de 'The Rolling Stones', que tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el Estadi Olímpic de Barcelona. A partir de las 10.00 horas, los fans de sus satánicas majestades, han podido comprar las entradas para el único concierto del grupo británico en España.

No obstante, no todos han podido hacerlo. Todo ello debido a que se ha registrado un colapso en dichas webs nada más empezar. Tras intentar adquirir las entradas a las diez en punto, cuando las páginas web han puesto a la venta las entradas, ambas mostraban un aviso que impedía la compra: "Lo sentimos, se ha superado el número máximo de usuarios en cola virtual, por lo que ha sido imposible procesar su petición".

"Si hay 50.000 entradas y 500.000 personas que quieren comprarlas se genera una cola"

El fundador y presidente de Doctor Music, Neo Sala, ha explicado a Cadena SER que actualmente hay "una espera importante" para comprar las entradas pero que el servicio no está colapsado. Según Neo Sala, cada usuario necesitará entre 20 y 25 minutos para hacerse con una de estas entradas porque todos quieren comprarla al mismo tiempo.

Tras ser preguntado si el sistema de entradas nominales, diseñado para evitar reventas, entorpece la venta el promotor ha asegurado que no: "No, no especialmente. Otras veces que no han sido nominales ha ocurrido lo mismo. Si hay 50.000 entradas y 500.000 personas se produce una cola, por lo que no se pueden adquirir las entradas".

Pide una ley contra la reventa

Neo Sala ha explicado que, ante este colapso, la compañía no contempla otra manera de vender las entradas: "Lo que habría que pensar es una ley en España que prohíba la reventa para que podamos actuar contra las webs de reventa. Así no tendremos que poner a la venta entradas nominales. Hasta entonces hacemos lo que podemos".

Todavía se pueden comprar las entradas para este concierto en ambas páginas web. Serán entradas nominales, y cada usuario podrá adquirir un máximo de 8 entradas, que deberán figurar a nombre de uno de los asistentes al concierto. El gasto de cada entrada oscilará entre los 86 y los 290 euros, gastos de distribución no incluidos.

Mientras tanto, todas aquellas personas que han podido comprar su entrada podrán acceder al concierto que se celebrará el próximo 27 de septiembre en Barcelona. El grupo londinense recorrerá estadios de toda Europa para hacer vibrar a todos los seguidores del grupo de rock durante los meses de septiembre y octubre en la gira que ha sido presentada bajo el nombre 'STONES-NO FILTER'.

