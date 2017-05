La retirada de Antonio Banderas de su proyecto cultural de Málaga es firme

En Malága se ha desatado la polémica después de que Antonio Banderas haya anunciado que abandona el proyecto cultural y teatral en los antiguos cines Astoria-Victoria de su ciudad natal. El actor, involucrado en la iniciativa que ganó el concurso de ideas para darle uso al edificio junto al arquitecto José Seguí, dice en una carta que no se siente lo suficientemente respaldado, y es más, que se ha sentido "humillado" e "insultado" después de las críticas que ha recibido esta iniciativa por parte de los partidos politicos de la oposición en el Ayuntamiento, salvo el PSOE, y también de otros ámbitos locales. José Seguí, el arquitecto que ha liderado el equipo ganador del concurso, se ha asomado a La Ventana para explicar qué va a pasar ahora con el proyecto: "La retirada es firme. Nosotros tenemos un sentido de lealtad y estamos al lado de Antonio desde el principio. La retirada es colectiva y creo que comprensible".

Todo comenzó con la convocatoria de un concurso de ideas, en el que se exigía integración cultural y viabilidad económica. El objetivo era encontrar un uso para el fiasco que supuso para el consistorio malagueño la construcción de estos cines, en los que se gastó 21 millones de euros. "Llevábamos cerca de diez años buscando con Antonio ese centro cultural donde él quiere acabar su carrera. Nos presentamos, el concurso fue debidamente convocado y era anónimo. Salimos nosotros después de que votara un jurado, en el que incluso estaban representantes de algunos colectivos que ahora nos critican", ha explicado Seguí.

El actor estaba embarcado en este plan junto al estudio de Seguí y junto a Sandra García Sanjuán, fundadora del Starlite Festival de Marbella, en el que Banderas celebra cada verano una cena benéfica para recaudar fondos para su fundación. "Estábamos ilusionados, Antonio el primero, en llevar toda su gran agenda, toda su trayectoria, a su ciudad natal", ha señalado Seguí, haciendo referencia también a lo que supondría para Málaga tener una escuela de teatro liderada por el malagueño, reconocido internacionalmente.

El arquitecto ha hecho hincapié en que se trataba solo de una consulta de ideas y no de un concurso público, por lo que el resultado no es vinculante. Entonces, el concurso real, para la cesión del suelo, tendría que convocarse ahora. Seguí, además, ha asociado haber ganado el concurso de ideas al hecho de ser la única propuesta que presentaba una solución económica: "Me atrevería a asegurar que fuimos el único equipo que presentó una solución al problema económico del suelo, que es el precio de una consesión que hay que recuperar. Y, además de esto, obtener beneficios por realizar una actividad cultural".

