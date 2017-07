El Planeta de los Simios se hace western

¡Escucha La Script!

Se pone fin a la trilogía de El Planeta de los Simios con una entrega que, en contra de la costumbre implantada en España, aterrizó ya en nuestros cines el pasado miércoles 12 de julio. La guerra del Planeta de los Simios se presenta como un western americano en el que los monos son los nuevos colonos.

La cinta está dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Andy Serkis, en su habitual papel de César, líder de los simios y Woody Harrelson, el despiadado coronel que trata de exterminar la especie, en un papel que recuerda al actual presidente de Estados Unidos. Tras las enormes pérdidas sufridas en el batallón de los simios, César se ve obligado a luchar para vengar su especie. La batalla llegará a su punto más alto cuando el líder de los monos se enfrente al de los humanos.

También en el tercio de Hollywood llega un estreno totalmente distinto al anterior. Se trata de Cars 3, una nueva entrega de esta saga, esta vez dirigida por Brian Fee. El coche más famoso de Disney, Rayo McQueen, se enfrentará a una realidad que todo el mundo desea evitar: el ocaso de su trayectoria. Viejo y oxidado se enfrentará a un piloto benjamín que amenaza con arrebatarle el puesto. Su nombre es Jackson Storm y para evitar que cumpla su objetivo, McQueen comenzará a entrenar con Cruz Ramírez, un bólido femenino que sufrirá una importante transformación a lo largo de la cinta.

La cinta cuenta con varios cameos de rostros conocidos del deporte español como Antonio Lobato, narrador hasta hace apenas unas temporadas del mundial de Fórmula 1 en nuestro país, y el piloto de esta competición, Fernando Alonso, que comparte papel con Lewis Hamilton en la versión americana y Sebastian Vettel en la alemana.

Pasando al cine inglés llega Su mejor historia, basada en la novela Their finest hour and a half de Lissa Evans. Un equipo de cineastas recibe el encargo de realizar una película patriótica con el fin de elevar la moral de las tropas británicas tras los bombardeos del ejército Nazi sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial. La producción se complica cuando nace una guerra de sexo. La cinta está protagonizada por Gemma Arterton, Sam Claflin y Bill Nighy y dirigida por Lone Scherfig.

El último estreno de la semana también es europeo. Se trata de En la vía láctea, una cinta dirigida por Emir Kusturica, que también es protagonista acompañada de Monica Bellucci. La película coloca al espectador en la Guerra de los Balcanes para hacerle vivir una historia de amor prohibido y apasionado que llevará a los personajes a unas aventuras que pondrán sus vidas en peligro.

Como cada semana, en la sección de cine clásico recordamos la trayectoria de un célebre personaje del mundo del cine. En esta ocasión es el turno de George Gershwin, pianista y compositor estadounidense ganador de un Grammy y nominado a un Oscar a la mejor canción original por They Can't Take That Away From Me en 1938. El pasado martes 11 de julio se cumplieron ochenta años de su muerte.

En televisión repasamos brevemente el estreno del verano: la séptima temporada Juego de Tronos, a la que dedicamos esta semana nuestro podcast completo. Tras batir el récord de Emmys en la pasada edición de los premios, este año se ha quedado fuera de las nominaciones por calendario.



