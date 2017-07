Gemma Nierga se despide de los oyentes

Gemma Nierga se ha despedido esta mañana de los oyentes de la Cadena SER. La periodista se hizo cargo en el año 2012 del segundo tramo de Hoy por hoy. Con anterioridad, dirigió los programas de La Ventana y Hablar por hablar. Nierga ha permanecido durante 30 años en los micrófonos de la Cadena SER.

La despedida de Gemma Nierga

Permítanme que entre en el programa unos minutos para despedirme. Muchos han sido los que estos días me han hablado de la importancia de decir adiós. A mi no me gusta hacerlo, quizá porque no sé cómo se hace; pero lo intentaré. Lo intentaré para agradecerles todo lo que les debo. Hace años que nos conocemos: cuando empecé con el Hablar por hablar allá por el año 90 yo era muy joven. No saben lo difícil que me resultaba escuchar a los oyentes sin implicarme en cada historia, sin echarme a llorar. Pero, lo conseguí. Conseguí poner una distancia que me ayudara a sobrellevar las madrugadas.

Hoy soy yo la que tengo que contarles algo personal. No voy a poner ninguna distancia entre ustedes y yo. Después de muchos años trabajando en esta empresa, hoy dejo la Cadena SER. No por decisión mía, eso ya lo saben; sino por decisión de quienes dirigen la emisora, que son quienes saben gestionar el medio y quienes entienden de radio.

Por mi parte, sepan que les voy a echar mucho de menos. Echaré de menos nuestra relación. Hace años, en la época de Hablar por hablar, recuerdo que un día dije en antena que Sentado en el muelle de la bahía era una mala canción. Al cabo de unos días, un taxista de Madrid me dijo que nunca más escucharía un programa mío, porque había herido sus sentimientos al criticar el tema de Otis Redding. Al llegar a destino, paró el taxímetro y mantuvimos una larga conversación sobre música, que a mí me sirvió para cambiar mi opinión acerca de esta canción.

Así ha sido nuestra relación de tantos años: aprendiendo unos de otros. Sin duda mucho más yo de ustedes que ustedes de mí. Las últimas semanas, desde que me anunciaron que mi tiempo en la SER había terminado, han sido muy intensas, pero déjenme decirles que he encontrado tantas sonrisas cómplices por el camino, tantos abrazos, tantos mensajes de amigos que me han ayudado a superar el mal momento. Carles Capdevilla decía que en tiempos difíciles la actitud marca la diferencia. Dedicado a Carles, mi actitud en este momento es de enorme agradecimiento a todos ustedes, a mi gran equipo, a los colaboradores, a los compañeros de la radio.

He sido muy feliz todos estos años frente al micrófono y lo seguiré siendo, no lo duden, allá donde vaya. Porque esto de ser feliz es una cuestión de orden personal. Gracias por la compañía de estos años, gracias por el cariño de estos días y la aventura continúa.

El homenaje de Pepa Bueno a Gemma Nierga

Pepa: yo, como muchos de ustedes, llevaba días esperando este momento: volver a oír a una compañera y a una amiga. A esa voz que calienta el alma e invita a vivir. Esa voz que nos ha acompañado en lo bueno y en lo malo durante tres décadas. Nadie sonríe en la radio como ella. Porque ella vino a la vida con la alegría, con la cercanía, con la buena cabeza y el buen corazón incorporados de serie. Gemma Nierga, buenos días.

Gemma Nierga : ¿todo eso soy yo?

Pepa Bueno: todo eso eres tú. ¿Me dejas que le cuenta algo a los oyentes? La primera vez que Gemma y yo nos vimos para hablar de trabajo, de Hoy por hoy fue en Barcelona, fue frente al mar. Fue amor a primera vista. La Gemma de carne y hueso que me encontré allí, era igual que la Gemma que llevaba años escuchando, admirando, aprendiendo de ella. Y en aquella tarde, cuando se ponía el sol, tuve claro que, aunque la vida en algún momento, nos llevara por caminos distintos, como va a ocurrir a partir de ahora, aquella rubia luminosa se iba a quedar conmigo para siempre. Así ha sido y así será para siempre.

Los personajes de Juan Carlos Ortega se despiden

Juan Carlos Ortega : Gemma, tienes una llamada.

Gemma: hola, ¿con quién hablo?

Personaje de Ortega : soy el presidente de la asociación de personajes de Ortega. Te queremos agradecer lo que nos has aguantado durante todos estos años. Muchos de nosotros empezamos contigo y nos fuimos a otros sitios, pero pensamos que es de bien nacidos ser agradecidos.

Gemma: no tienen que agradecer nada, de verdad.

(Distintos personajes de Ortega explican que van a echarla de menos)

Gemma, a Ortega: ¿y tú también me vas a echar de menos?

¿y tú también me vas a echar de menos? Juan Carlos Ortega: los personajes de ficción y los reales como yo.

