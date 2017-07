Alejandro Davidovich: "Parezco guiri, pero me siento muy español"

Alejandro Davidovich es la última gran promesa del tenis mundial y patrio. En el fin de semana de Muguruza y Federer, este joven se ha colado en la fiesta ganando el torneo de Wimbledon júnior. De padre ruso y madre sueca, Alejandro ha llegado a la cima que puede permitirse con tan corta edad. Atiende a El Larguero para explicar su experiencia tras ganar Wimbledon.

"Me esperaba ganar el torneo fifty-fifty. No me ha dado tiempo aún a disfrutarlo, pero ya llegará. La primeras personas con la que hablé fueron el grupo de familia, gente cercana a mí" comentó Alejandro.

"Tengo un juego agresivo, ataco la bola. Cuando defiendo también me encuentro cómodo, me gusta acabar los puntos en la red. Tiro para arriba siempre. Me gustan las pistas rápidas, pero me adapto a todo. Mi sueño como tenista es ser TOP-10 y ganar Wimbledon".

"Parezco guiri, pero me siento muy español, la gente hasta me habla en inglés. Quiero jugar con España en la Copa Davis, me da igual quien me llame para convocarme", finalizó Davidovich.

Comentarios