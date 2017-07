¿Qué debe hacer Toro Rosso con Sainz y Kvyat?

El Gran Premio de Gran Bretaña volvió a dejar claro que los pilotos españoles no pasan por un buen momento. Y lo peor es que no es por su culpa. Fernando Alonso no tiene coche para competir y Carlos no tiene suerte.

"Drama total con los españoles. El accidente de Carlos no fue por su culpa", afirmó José Antonio Ponseti en El Larguero, achacando la culpa del accidente a Daryl Kvyat, algo en lo que estuvo de acuerdo Pedro Martínez de la Rosa.

De cara a la guerra interna que ha surgido en Toro Rosso, Pedro de la Rosa no cree que haya sido para tanto y lo ve algo más normal. "Creo que es un tema más de Kvyat. Esta semana se ha llevado por delante a Carlos, la anterior a Fernando y Verstappen. Se le ve muy nervioso en las salidas"

Por último, hablaron de las posibles mejoras del McLaren y de las posibilidades de Alonso de cara al próximo Gran Premio. "Hungría es un circuito muy propicio para Mclaren-Honda".

