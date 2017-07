Europa sin vacaciones

El carisma y la estrategia hiperactiva de Macron no sólo está ejerciendo su influencia entre el aislado Donald Trump -dispuesto a cambiar su postura sobre los acuerdos de París contra el cambio climático-; también ha transformado a Angela Merkel.

Como Saulo, la canciller alemana, según ha confesado ella misma este fin de semana, se ha caído del caballo y ha cambiado su visión de Europa después de la elección presidencial francesa y del Brexit. Está dispuesta a profundizar en la integración europea y, no sólo eso, está dispuesta a abandonar el papel del ama de casa sensata que había adoptado durante la crisis: no gastar más de lo que se ingresa. Ante los reproches de los socialdemócratas de que incluso un ama de casa no dejaría que el hogar familiar se degradase por falta de mejoras, la canciller ha anunciado este domingo que habrá inversiones en su cuarto mandato para dinamizar la economía.

Un cambio sustancial que parece enterrar la política de austeridad en aras de la reelección en septiembre.

Entre Macron y Merkel, Europa, este año, se va a quedar sin vacaciones.

