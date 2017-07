Haimar Zubeldia: "Retirarme después de la Clásica de San Sebastián es un sueño"

No mucha gente sabría decir con exactitud cuántos Tour de Francia ha corrido Haimar Zubeldia en su vida. Quien diga 20 no habrá acertado, pero se habrá aproximado bastante. Un total de 16 rondas galas ha disputado este ciclista de Usúrbil que ha decidido abandonar el ciclismo de manera profesional, pasando por los micrófonos de El Larguero para explicarlo todo.

"Ha sido una mañana complicada, pero creo que era el momento idóneo para tomar esta decisión. Es una decisión que he ido madurando, los últimos años iba renovando año a año, he ido disfrutando, pero he visto en los últimos meses que era el momento de dejarlo. Tras ir hablando con mi familia, creemos que es lo más correcto", añadió Zubeldia.

"Siempre he sentido más la predilección de hacer Tour y Vuelta. Me cuesta correr en primavera, por eso he probado poco el Giro. Me retiro oficialmente el 29 de julio después de la Clásica de San Sebastián, la carrera de mi casa. Era mi sueño de niño y me siento privilegiado de acabar ahí. He estado con grandes figuras, algo bueno habré hecho. Ha habido momentos buenos y malos, espero llevar una nueva vida tranquila".

"Estaré ligado al ciclismo, pero tengo que organizar mi vida, no podría permitirme aparcar la bici de por vida. La primera victoria fue un momento mágico, pero el Tour de 2003 fue magnífico con Euskaltel, tengo una foto en el Tourmalet maravillosa. Estar 16 años en el Tour es un récord para un español, así que no ha estado mal", finalizó.

