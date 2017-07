Álex Berenguer: "Osasuna me lo ha dado absolutamente todo"

Una de las jóvenes perlas del fútbol patrio, Álex Berenguer, ha decidido cambiar de aires y ha fichado por el Torino, club mítico del fútbol italiano. Sin embargo, no se olvida del Osasuna, club donde ha crecido y ha alcanzando la élite. En El Larguero repasa cómo ha sido su evolución y su marcha a Italia.

"Ya estoy en Turín, es una oportunidad muy importante para mí y tengo que aprovecharla. Ha habido diferentes ofertas y nos hemos decantado por el Torino porque creemos que era la mejor opción para Osasuna y para mí. Me alegro de la cantidad que han recibido (5'5 millones). Renunciar a parte del traspaso es lo menos que puedo hacer por el club que me lo ha dado absolutamente todo. Es duro pero era una oportunidad que no podía dejar escapar".

"Todo lo ha movido mi representante, a él le llegó la oferta y la presento a Osasuna. Hubo negociaciones con el Athletic pero no supe mucho más. La liga italiana está creciendo mucho y creo que es una competición donde puedo despuntar. Hay que tener las cosas claras, para ser futbolista de verdad hay que salir de casa. El italiano no va mal, ya aprenderé más. Entre Iago Falque y Salvatore Sirigu seguro que me integro muy bien. Espero que suba pronto el Osasuna, se han portado genial conmigo y ojalá pueda volver algún día" finalizó.

