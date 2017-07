Ábalos niega que la quita de la deuda catalana esté sobre la mesa del PSOE

La cita de este lunes que ha dejado una sensación de cierto entusiasmo en Irene Montero que cree que un gobierno alternativo está más cerca, algo que José Luis Ábalos no termina de ver. “No lo sé, vamos a ver cómo va todo. Creo que hay una cierta maduración de los planteamientos de la oposición que antes fue imposible”.

Ábalos cree que se han ido superando prejuicios pero cree que se tienen que dar las circunstancias y que este acercamiento se debe a que las fronteras se han ido difuminando “al anteponer los problemas de los ciudadanos a los prejuicios o tácticas electorales que han regido esto” y cree que con el tiempo habrá “dinámicas alternativas a la derecha”.

El acercamiento entre las fuerzas de la oposición es algo que inquieta a Rajoy, según ha anunciado Montero. “Cualquier entendimiento de la oposición les pone muy nerviosos, lo estamos viendo en las comisiones parlamentarias”, ha explicado Ábalos, que cree que todavía es pronto para hablar de una moción de censura conjunta.

Cataluña, la gran barrera

A pesar de encontrar puntos de acuerdo entre los partidos liderados por Iglesias y Sánchez, Cataluña sigue siendo una gran barrera. “Hay diferencias en varios temas, pero en Cataluña es más claro. Ellos no tienen un modelo territorial y se necesita una posición definida. No se pueden introducir en una vía sin saber hasta dónde quieren llegar. Tienen que definirlo y no dejarse llevar. Ellos no la tienen definida”.

Quita de la deuda

Esta mañana Ábalos hablaba de la posibilidad de una quita en la deuda catalana, pero el socialista ha quitado peso al asunto. “No lo planteo como medida, es una opinión personal. Veo racional una quita de la deuda en un momento dado para aliviar los problemas de financiación”, ha explicado. “Ante el sobreendeudamiento es razonable que se produzca una quita. España lo ha hecho con otros países”, ha apuntado.

Comentarios