"Si una sola persona con nombre se muriera de hambre, sería un escándalo"

"Uno de los verdaderos trucos del manual es hablar, si acaso, cuando no queda más remedio, de un hambre impersonal casi abstracto, un sujeto en sí mismo, el hambre. Luchar contra el hambre, reducir el hambre, el flagelo del hambre. El hambre no existe fuera de las personas que la sufren. El tema no es el hambre, son esas personas. Quizá si una persona, si una sola persona, con nombre, historia, cara, se muriera de hambre, sería un escándalo."

Este es solo un fragmento del libro de Martín Caparrós, periodista y escritor que se dedicó a viajar por países como la India para poder ver y contar las historias de aquellas personas que no tienen forma de acceder a los alimentos. El hambre es una realidad muchas veces contada, pero pocas veces comprendida, al menos con la profundidad que precisa un tema como este.

El concepto de 'hambre' es muy diferente teniendo en cuenta el lugar en el que se nace. En términos generales para las personas que habitan en sociedades occidentales, hambre es tener necesidad de comer en determinados momentos del día. Sin embargo, en países más pobres, hambre significa estar seguro de que al día siguiente no va a comer. "Es la enfermedad más evitable y una de las más mortales", apunta Caparrós. No se trata de falta de capacidad para producir comida, pues actualmente la sociedad puede producir comida para doce mil millones de personas y son cerca de novecientos millones los que no se pueden alimentar adecuadamente.

Durante este verano, cada semana el Caparrós tendrá una cita en Hoy por Hoy con Macarena Berlín, espacio en el que compartirá con los oyentes aspectos y matices sobre la problemática del hambre. En la próxima semana discutiremos acerca de la existencia o no del hambre en España. Según los gobiernos no existe déficit de alimentación, en cambio otras instituciones y ONG's se posicionan en contra de esta afirmación.

Comentarios