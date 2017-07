Gaspart: "Hasta que un juez no diga lo contrario, yo creo en Villar"

Con la detención de Ángel María Villar, Juan Padrón, Gorka Villar y Ramón Hernández Baussou por parte de la Guardia Civil, la Real Federación Española de Fútbol pasa por uno de los momentos más delicados de su historia. Por ello, hablamos con Joan Gaspart, expresidente del Barça y xxxx de la Federación.

"Es un día muy triste, me siento impotente e incomodo porque Villar es íntimo amigo mío. Hasta que un juez no haga una sentencia condenatoria, creo en él. En este país no es igual la justicia para todos. Aquí antes de que el juez diga algo, se condena a la gente. Hoy soy más amigo que ayer de Villar, no dejará ser amigo mío pero si me defraudaría si se demostrase que ha hecho algo malo" explicó Gaspart.

"Creo que Villar ha hecho una gran labor, de los demás no hablo porque no les conozco tanto, así que no puedo mojarme ni a favor ni en contra sobre ellos. Su hijo no está trabajando en la Federación, son falsedades que se están diciendo y espero que se retracten. Yo a Gorka lo único que puedo decir es que ha defendido a su padre, cosa que ha hecho como su hijo. Hay una campaña contra Villar desde hace 20 años, no sólo de la prensa, de todos lados. El presidente de la Liga ha echado espuma por la boca".

"Quiero que se pruebe que no son las cosas como se están diciendo, si hubiera hecho todo lo que se dice, sería rico y no viviría en la modestia que vive. El sueldo de Villar se aprueba en la Asamblea, él lo pidió para dedicarse a tiempo completo a su labor. El CSD puede llegar a intervenir y convocar la Asamblea para hacer el sorteo del calendario que es algo que todos los clubes tienen derecho a saber. No sé si asumiría la Presidencia dada el momento, hay personas que tomarán esa decisión", finalizó.

