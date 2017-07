¿Somos la última generación más inteligente que sus máquinas?

Hoy en día se dice que, en los próximos 10 años, avanzaremos más que en los últimos 50. Esta mañana en Hoy por hoy hablamos sobre los robots y abrimos el debate sobre máquinas con inteligencia artificial que no responden a las órdenes de su programador sino que tienen ya comportamientos y actitudes propias. De hecho, ya existen casos en los que los robots sustituyen a personas para hacer noticias, como es el caso de la Agencia Associated Press. “Los robots a día de hoy pueden crear canciones, novelas, obras audiovisuales… dentro de poco no va a ser fácil distinguir qué obras son creadas por robots y cuales en seres humanos” afirma Alejandro Sánchez del Campo, abogado experto en nuevas tecnologías.

Estos robots serían capaces de desarrollar un cierto tipo de creatividad a partir de una serie de reglas. Y es que, según nos confirma Alejandro, podríamos llegar a confundir la realidad. “De hecho, ya está pasando”, comenta, “hay niños que no saben si Siri (el asistente personal de Apple) es real o no. Si le juntas esa inteligencia artificial que tiene Siri a un juguete puede pasar que se confundan”.

El mayor debate en este sentido de situa en el plano ético. “Estamos pasando a implantarnos tecnología. Hay corrientes como el transhumaismo que lo que apuestan es por decir el ser humano ha tenido una evolución hasta cierto punto pero si ahora le podemos incorporar una tecnología o hacernos ciborgs por qué no”. , afirma Javier.

A día de hoy ya existen por ejemplo soldados robots, terminators que actúan en zonas de conflicto sin intervención humana. Cuando esos robots se hagan inteligentes el problema es ¿Quién va a responder por ellos? Según nos cuenta Javier, “una de las propuestas es darles a esos robots una personalidad, un código ético”.

