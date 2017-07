Nolan: ''Dunkerque es un thriller no una película de guerra"

A lo largo de la historia, cada vez que España tenía una crisis mandaba a sus jóvenes a la guerra, salvo en la última, que los ha mandado al exilio, según suele explicar el filósofo José Luis Villacañas. Precisamente el eterno error español es lo que trató de evitar Winston Churchill con la Operación Dinamo en Dunkerque, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Con el ejército británico acorralado en la costa francesa, pensó el estadista que salvando a esos soldados jóvenes podría proveerse un futuro mejor en su país, si los nazis llegaban a su isla.

Es entonces como se produjo aquel milagro, la evacuación de más de 300.000 soldados británicos con ayuda de los civiles ingleses, que con sus embarcaciones de recreo cruzaron el canal de la Mancha. La juventud de aquellos soldados era uno de los aspectos que Christopher Nolan, quería mantener en su traslación a la gran pantalla de aquel acontecimiento. "Quería actores jóvenes porque esos soldados lo fueron. Eso me permite lograr un paso más en la inmersión del espectador. Lo que pretende la cinta es que los espectadores teman por esos chicos, sufran con esos chicos", explicaba el director en una entrevista a la Cadena SER.

Dunkerque se ha rodado en Imax 70 mm precisamente para que el espectador corra en esas playas, vuele esos humeantes y despejados cielos y nade en esas aguas llenas del combustible de las bombas y embarcaciones. Nolan siempre ha sentido cierta adicción a la ruptura espacio temporal, como muestran sus trabajos anteriores: Memento, Origen o Interstellar. En Dunkerque la pericia narrativa es contar tres historias que se cruzan en algún momento y que acaban rodeando al espectador mientras la música de Hans Zimmer y el manejo de los códigos del suspense le llevan a sentir la contienda.

"No es una película de guerra, lo planteó como un thriller de suspense. No quería hablar de la contienda, sino de la evacuación, en una especie de cuenta atrás contrarreloj", explica Nolan, realizador enamorado del cine de Hitchcok y de Clouzot, como cuenta en esta entrevista. Siguiendo esos códigos de los clásicos del suspense, Nolan ha reducido al mínimo los diálogos. Casi no hay frases pomposas y casi no hay historia, ni personajes; pero sí épica y un mensaje de unidad de los británicos y de Europa en un momento de euroescepticismo y de Brexit.

