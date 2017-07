El Comidista: "Será un programa divertido, incluso para la gente que no está interesada en la cocina"

Cuando pensábamos que la moda de los programas de cocina en televisión había explotado ya todas sus vertientes llega un programa que pretende cambiar el concepto de cocina más televisión. Próximamente se estrenará en La Sexta 'El Comidista televisión', un programa que pretende contar la cocina como un cuento y que tendrá a su frente a Mikel López Iturriaga que dirige el blog gastronómico 'El Comidista' en El País desde el 2009.

Iturriaga defiende que "ha sido un poco conjunción de muchos astros". Se subió a una ola que tenía mucho interés por la gastronomía en un momento muy concreto. "Decidimos no renunciar a la alta gastronomía pero la llevamos a un terreno cotidiano. Esa fórmula le gustó a la gente", explica Iturriaga.

El sentido del humor marcó la diferencia en el perfil que se formó ya hace 8 años. "Salir disfrazado de personaje mamarracho y hacer el tonto me encanta, eso no significa que la información que demos no sea rigurosa ni seria. Yo creo que no son cosas contradictorias", explica él mismo.

En el inicio de su carrera hubo un tránsito de la música a la gastronomía. Se inició como periodista musical y se movió al mundo de la comida " un poco por necesidad". Estuvo durante todo un año haciendo cosas sobre el tema de la cocina por sí mismo y eso le sirvió para que le llamasen, posteriormente, de El País.

El programa pretende darle una vuelta a todo lo visto en televisión sobre el tema. "Me aburriría haciendo un programa de recetas" explica Mikel justificando el aire renovado que persigue la idea. El formato tendrá capítulos temáticos pero con un hilo de unión programático.

