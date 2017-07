Luis Ortega: "Más que tenerla, he dado suerte a la gente"

Luis Ortega es un bombero de 48 años con una afición muy peculiar: participar en las promociones de marcas como Coca-Cola, Fanta o Nestlé. Desde que comenzó a concurrir en ellas, allá por 2003, ha logrado ganar más de 1.000 veces y reunir varios iPhones, coches y viajes.

"Más que tener suerte yo, he dado suerte a la gente", ha subrayado al visitar La Ventana, ya que muchos de los premios -de cuyo número no lleva la cuenta- los ha repartido entre amigos, compañeros y familiares. Gracias a su hermano fue precísamente como se introdujo en el mundo de los concursos: "Mi sobrino venía con los premios que él conseguía y como mi hijo quería tenerlos, eso me dio la idea [de participar]".

Aunque prefiere no revelar el secreto de su suerte, reconoce que "a mí me gusta que participe la gente" en este tipo de concursos "porque tampoco quiero que me toque todo a mí". Muy en consonancia con esta idea, ha comentado que sus planes de futuro incluyen un punto de venta de lotería mixto que ha adquirido su hijo.

