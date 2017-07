Ray Loriga: "Cuando todo se va al garete te empiezas a preguntar quién eres"

Al son de Amarraditos, María Dolores Pradera le pone banda sonora a la entrevista con Ray Loriga quien, en estos días de pre-apocalipsis, presenta Rendición (Alfaguara, 2017), su nueva novela, galardonada con el Premio Alfaguara de novela 2017.

La historia está protagonizada por una pareja que tiene dos hijos luchando en una guerra y de los cuales no tienen noticia. Durante ese tiempo aparece Julio, un niño mudo al que encuentran herido en el bosque y atienden para curarlo, cuidarlo y, finalmente, adoptarlo. De hecho, Julio no sabe quién es hasta que llega a adaptarse a otra situación. ¿Y quiénes somos? "Uno cree que está organizado y eso ofrece, más o menos, un reflejo de sí mismo. Pero, de pronto, todo se va al garete y entonces te empiezas a preguntar quién eres tú", contestaba el escritor Ray Loriga a Macarena Berlín en Hoy por hoy.

En Rendición, la guerra, los cambios, las circunstancias, la paternidad y el amor se alimentan de la literatura y, como dice la obra, de “los cuerpos sin vida de los traidores” que el aire mece. "De pronto, a un genio se le ocurrió que con la vanidad bastaba, que no teníamos que pegarnos para confesarnos los secretos; sólo había que aplaudirlos", ha dicho el autor.

Toño Fraguas, Macarena Berlín y Ray Loriga, en 'Hoy por hoy'. / CADENA SER

En realidad, Rendición empezó a escribirse antes de Za Za, emperador de Ibiza (Alfaguara, 2014), pero aunque se podía arriesgar el tono de la novela, la obra contiene un aparente poso de novela tradicional. "Lo que he intentado ha sido crear una sensación de novela tradicional y dinamitarla luego y ver qué hacer con todos esos pedazos". Es más: El narrador de Rendición no tiene nombre pero sí una voz propia. ¿Los lectores consiguen de ese modo meterse en el protagonismo de la novela? "La novela existe desde la voz del narrador y solo sabemos lo que él nos cuenta según sucede. Es decir: No es una narración retroactiva. No está haciendo un diario de algo que ya sabe cómo acabó, sino que simplemente va viendo lo que sucede", al ritmo de la mínima reflexión que puede hacer. Intimidad ligada al concepto de identidad.

