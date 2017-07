José Ramón Lete: "Villar ha hecho mucho daño al fútbol español"

José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, un cargo con rango de secretario de Estado para el Deporte, afirma en Hoy por Hoy que utilizará "todos los resortes de la ley para poner sentido común" dentro de la Federación Española de Fútbol después de la detención de su presidente, Ángel María Villar, que según los investigadores, montó un auténtico "tinglado" económico para su enriquecimiento personal a través de las distintas federaciones.

Lete asegura que está "estupefacto" por la detención de Villar, que ha presidido la Federación durante casi treinta años y afirma que llegará al Tribunal Administrativo del deporte si es necesario, aunque no cree que haya que intervenir la Federación. Dice además no tener respuesta a por qué no salió antes a la luz esta presunta trama corrupta e insiste en que no tiene constancia de cuánto dinero ha podido defraudarse.

Sobre el calendario de Liga, Lete ha confirmado que el torneo empezará, tal y como estaba previsto, el tercer fin de semana de agosto y confía en que el sorteo para fijar los cruces se celebre "en las próximas horas".

Comentarios