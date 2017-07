¿Es sostenible el sistema de pensiones?

El Fondo Monetario Internacional recomienda a España que los trabajadores alarguen más su vida laboral y que contraten planes de pensiones privados. Y considera que las pensiones públicas no se tienen que revalorizar por encima del 0,25% anual que permite la ley. ¿Son estas medidas necesarias? Lo hemos debatido en un cara a cara con dos economistas: Borja Suárez (profesor de derecho del trabajo y Seguridad Social y miembro de Economistas frente a la crisis) y Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis

¿Es adecuada la receta del FMI?

Borja Suárez: “Me resulta sorprendente y desconcertante que se apueste tan claramente por la congelación de las pensiones. No solo porque es algo inconstitucional porque supone el empobrecimiento de los pensionistas, sino porque no la aplica ningún país de nuestro entorno. Todos los países europeos garantizan como mínimo el mantenimiento del poder adquisitivo a los pensionistas."

Daniel Lacalle: "Es una propuesta que busca parches y no soluciones globales a un problema que es doble. Por un lado, es un problema demográfico porque el porcentaje de personas de más de 65 años se ha duplicado en los últimos 44 años y también es un problema económico porque no hay ningún sistema de pensiones en Europa que no sea deficitario. Lo que hay que hacer es un sistema mucho más sostenible que garantice que esa parte de solidaridad que se incluye en el sistema de reparto mejore el poder adquisitivo. Y eso no puede ocurrir si no se toman medidas para hacer que el sistema sea económicamente viable."

¿Es correcto el diagnóstico del FMI?

Borja Suárez: "No lo comparto. Creo que los sistemas de pensiones en Europa son sostenibles si se abordan los retos que tenemos encima de la mesa. En nuestro caso hay un problema de financiación que tiene que ver no con los gastos sino con los ingresos. Nos faltan ingresos como consecuencia de la crisis económica y para afrontar la jubilación de la llamada generación del baby boom. Eso supondrá un incremento del esfuerzo que tiene que hacer la Seguridad Social para pagar las pensiones, pero es un esfuerzo que en términos comparados es perfectamente asumible."

Daniel Lacalle: "No podemos ignorar la realidad. En los países de la UE, la pensión media es de 812 euros mensuales mientras en España es de 970. Tenemos un sistema que no tiene un problema de financiación en las pensiones contributivas, pero sí en las pensiones no contributivas. Creo que habría que abordar una reforma para hacer como hacen los países nórdicos y considerar que las pensiones no contributivas una parte del gasto público. Y cambiar el sistema para que cada uno de nosotros sepamos qué estamos aportando para nuestra pensión, con una parte del dinero garantizada por el Estado no en base a los precios sino a la evolución de la productividad, la economía y los salarios, y complementarlo con una parte del sistema de capitalización en el que nosotros podamos elegir un fondo de pensiones ya sea público o privado."

Comentarios