En teatro, ¿puede haber catarsis, aunque no haya texto?

¿Es más vanguardista el teatro por el mero hecho de no tener texto? Quien se pregunta esto es Llanos Gómez, doctora en artes escénicas y experta en filosofía del teatro. Y lo hace por un motivo muy concreto.

Enmarcado en los grandes cambios que ha habido en los teatros de Madrid (Carme Portaceli ha tomado las riendas del Español, Àlex Rigola, las de los teatros del Canal), ha ocurrido algo sorprendente. El centro cultural Matadero de Madrid, que ha visto nacer algunas de las grandes ganadoras de los premios Max, solo acogerá a partir de ahora, teatro sin diálogo. Sobre ello hemos discutido en Hoy por hoy con Macarena Berlín.

En favor de que el teatro con texto desaparezca del Matadero texto han firmado ya un manifiesto cientos de intelectuales y artistas como Blanca Portillo o Juan Mayorga. Según Gómez, "un teatro experimental o de vanguardia no necesariamente tiene que prescindir del texto ni una propuesta experimental lo es por el hecho de no tener texto. Yo no creo que el problema esté en prescindir del texto, sino en cómo se utilice".

Dentro del propio texto, también hay que hacer matices ya que, tal y como recuerda Janos Gómez, un texto puede también puede ser vanguardista. "Cuando pensamos en teatro con texto a lo mejor nos remitimos al Siglo de Oro pero no tiene por qué ser así", comenta. "La pregunta sería: ¿el texto de Ionesco no es contemporáneo?".

Comentarios