Nuria Varela: "El problema no es la diferencia, es la desigualdad"

Más de 38.000 mujeres son víctimas del machismo a través de abusos, malos tratos y violencia de género en España. EnHoy por hoy con Macarena Berlín hemos querido poner la lupa en el machismo y en la realidad social que lo conforma. Para ello hemos contado con la voz experta en políticas de igualdad, Nuria Varela.

La periodista y escritora ha sentado las bases de este espacio definiendo algunos términos. Como se parte del feminismo, hemos considerado esencial definir este movimiento, porque muchos y muchas aún consideran de forma equívoca que es lo opuesto al machismo. En palabras de Varela es "un movimiento político, social y de justicia para que los seres humanos tengan los mismos derechos, libertades y obligaciones", definía.

Recalcaba que el machismo no se puede oponer al feminismo porque es otra cosa distinta. "Defiende que los hombres tengan privilegios sobre las mujeres, por intereses, historia o tradición", lo cual ha calificado como una barbaridad. Es la educación, apunta la periodista, la que da respuesta a la igualdad y a la desigualdad. "Lo contrario de la desigualdad es la desigualdad, no la diferencia", manifestaba, y recalcaba que "el problema no es la diferencia, es la desigualdad", denunciaba.

Por tanto, la persona feminista es la que defiende la igualdad entre los sexos. En España, es un movimiento que es necesario, dice Varela, porque no existen indicadores de igualdad. "El único que nos sirve de ayuda es el índice de mujeres que acceden a la universidad", comentaba. "Hay que preguntar a las muchachas más jóvenes", manifestaba, ya que son las que sufren violencia a través de redes, en su día a día o en fiestas y que la pasan por alto porque "el éxito del machismo es normalizar la desigualdad", explicaba.

