Pedro Pascal: "Muchos ven 'Narcos' fascinados por lo 'cool' que era la vida de los traficantes"

El patrón más famoso de la televisión reciente ha caído. Pero, en este caso, muerto el perro, no se ha acabado la rabia. ‘Narcos’ regresará a Netflix el próximo 3 de septiembre centrándose en el cartel de Cali, los nuevos padrinos de la droga que heredaron el imperio colombiano de Escobar.

Pedro Pascal vuelve a meterse en el papel de Javier Peña, un agente de la DEA solitario y oscuro que tratará de capturar a estos nuevos ‘padrinos’. El actor, refugiado de origen chileno, confía en el futuro de la serie sin Escobar, defiende su verosimilitud y promete mucha violencia y toneladas de cocaína.

Es mucha la expectación por la tercera temporada de ‘narcos’ teniendo en cuanta que ya no estará Pablo Escobar. ¿Mantendrá el ritmo y la atención de los espectadores?

La muerte de Escobar es una gran victoria, obviamente, para el gobierno colombiano y para la DEA, pero la ironía es que la industria de la cocaína no para de crecer por el cartel de Cali, que ya vimos en la primera y segunda temporada de la serie. Ahora tienen más poder, más dinero, y territorios que eran de Escobar ahora son suyos. Lo más emocionante de la tercera temporada cuando leí los guiones era que yo, y creo que la audiencia, sabe mucho menos del cartel de Cali.

¿Qué es lo que más te sorprendió del cartel de Cali?

Son padrinos de la cocaína, y la manera en que trabajan es totalmente diferente a la forma en la que trabajaba el imperio de Escobar. Ellos están más asimilados por la sociedad, son como una clase de empresarios muy poderosos y exitosos. Eso sí, debajo de esa chapa de madera existe el mismo tipo de violencia y luchas de poder, más dinero y más cocaína incluso que Escobar.

¿Cómo evoluciona el personaje de Javier Peña en la tercera temporada?

Creo que en la tercera temporada, especialmente con el personaje de Javier Peña, se toman la mayor licencia artística. Está basado en las labores de otras personas que estaban allí. Es divertido porque es como un lobo solitario, es bastante depresivo, un poco viejo. Tiene que, de alguna manera, manejarse desde una posición diferente y él está más acostumbrado a estar en las sombras y meterse en lo más oscuro para hacer el trabajo.

¿Veremos de nuevo al agente Murphy?

No, no va a volver en la tercera temporada. Creo que se quedaron atascados con el hecho de que Murphy tenía una familia con la que quería vivir y no había una manera en la que él pudiera ser un buen padre en estas circunstancias.

¿Crees que existe el peligro de que la serie pueda ser entendida como una manera de idolatrar a Pablo Escobar?

Los guionistas de ‘Narcos’ son lo más responsables que pueden al contarnos la historia de la forma más auténtica posible. Han rodado la serie en Colombia, con actores y directores latinoamericanos… Hay una representación cultural muy fuerte en la serie y la historia que estamos contando es una muy complicada, porque mucha gente está muy fascinada con la cultura de la droga y la violencia y el dinero y la extravagancia… Lo que espero también que esté mostrado son los peligros obvios y la heroicidad de los ciudadanos implicados. No puedo negar el hecho de que algunas personas están enganchadas a la serie por lo ‘cool’ que era la vida de los narcos, pero otros están fascinados por la increíble lección de historia que ofrece. Es una mezcla, y no sería una historia tan bien contada si no lo fuera.

La vida de los narcos en la serie estaba llena de glamour, pero el hijo de Escobar ha cargado duramente contra la serie diciendo que no plasma realidad y que no estaba bien documentada, ¿crees que es así?

Han construido la serie a través de sucesos muy reales. Sí que es verdad que, al ser ficción, tienen que rellenar los huecos de una manera que se adapten a la estructura de la historia. Yo he leído los libros y he hecho las búsquedas pero no hasta el punto de saber si lo están haciendo bien o mal en términos de cómo de dorado era el baño en su casa o cuántos dólares quemaron para mantener a su familia a salvo o cuantas balas disparó en la cabeza de alguien. Por lo que conozco, puede que Pablo Escobar nunca disparó a nadie. Yo no sé lo que hizo. Nunca he leído la carta que escribió el hijo de Pablo Escobar, así que no sé qué le molestó. Estoy seguro de que mucho… es su padre.

Te defines en tu Twitter como ‘refugiado’, y queremos saber tu opinión sobre Trump y su política de inmigración.

Soy un refugiado de Chile. Mi familia dejó el país en 1976 por estar en el bando contrario del régimen militar y tuvimos suerte de poder salir con vida. Tuvimos asilo en Dinamarca y por circunstancias a mi padre le ofrecieron un trabajo como doctor en Texas. Y así es como mi hermana y yo terminamos creciendo en Estados Unidos con un contacto directo con Chile. Fuimos educados en colegios públicos en Estados Unidos y sintiéndonos muy americanos. Y creo que obviamente no estaría aquí si no estuviera permitido el acceso a los inmigrantes. Poner limitaciones a eso está completamente en contra de lo americano. De verdad creo que los refugiados merecen un hogar y una oportunidad donde sea que puedan tenerla, ya sea en Europa o en Norteamérica.

Comentarios