Davidovich, Bokesa y Cooper: tres deportistas españoles de élite obligados a justificar su apellido

El pasado domingo un español de tan solo 18 años se convertía en campeón júnior de Wimbledon. Su nombre, Alejandro Davidovich, no hace justicia a verdadera procedencia. Se cansó de decir "soy malagueño, español puro y duro". Nacido, efectivamente, en Málaga pero hijo de rusos, las posibles confusiones con su nombre no le impiden querer defender los colores de España. En cuanto le escuchamos hablar no cabe duda dónde ha nacido.

Como su caso, muchos otros, la confusión en la procedencia de una persona, por su nombre, apellido o por su aspecto físico, es una realidad muy común, especialmente en el mundo del deporte. Marcus Cooper Walz, piragüista olímpico, a pesar de tener un apellido inglés y otro alemán vive en Mallorca desde los tres meses. Aauri Bokesa, campeona de España de atletismo, a pesar de su color negro de piel, que le han dado sus padres guineanos, es nacida en Madrid, en su cuenta de Instagram podemos leer "española con sangre bubi".

Alejandro dice afrontar su reciente victoria en Londres "con mucha ilusión y con más ganas de seguir trabajando". Reconoce que las referencias a su atípico apellido las lleva escuchando "toda la vida". "Te termina cansando un poco, me he criado toda la vida en Málaga, quiero que entiendan que yo soy de España y que quiero jugar como español y no como de cualquier otro país", explica el joven tenista.

Aauri Bokesa reconoce con resignación que es "inevitable vivir esas cosas". "Al final hay ineptos en todas partes y tenemos que dar un paso adelante y ver que en España hay gente de todos los lugares, yo llevo defendiendo estos colores desde los 14 años y espero que sean muchos más, por eso, esos comentarios no pueden afectarme", añade la atleta. Además, reconoce que problema en su deporte es el de las "nacionalizaciones exprés" que genera mucho recelo.

El piragüista Marcus Cooper coincide con el tenista y la atleta y "se siente español como el que más" a pesar de las preguntas que reconoce que son continuas. Recuerda que, tras los Juegos Olímpicos, "me decían que si estaba en España solo por el dinero y las becas".

De cara a los siguientes meses, a Cooper lo veremos compitiendo en el Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas que se celebrará a finales de agosto en la República Checa. Bokesa se dirige esta semana al Campeonato de España de atletismo en Barcelona. Davidovich, por su parte, espera descansar unas semanas antes de afrontar las competiciones que vengan tras la victoria. El tenista, además, espera poder jugar el año que viene "la previa de Wimbledom profesional".

