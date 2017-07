'2065', la novela negra de José Miguel Gallardo

En el último mes hemos sufrido dos fuertes olas de la calor en nuestro país y seguimos arrastrando una importante sequía, que está dejando los pantanos en mínimos históricos. Muchos le echan ya la culpa de esto al cambio climático, por eso, esta tarde, en la sección de ciencia, nos queremos preguntar si esto es solo el principio de un cambio drástico en el clima de la Península Ibérica que nos traerá mucho más calor y menos lluvia. Por eso este jueves queremos plantearles un reto. ¿Se imaginan cómo podría ser una ciudad como Madrid en el año 2065, si no se frena el cambio climático? A esta pregunta da respuesta el meteorólogo José Miguel Gallardo en una novela titulada así, 2065. Se trata de un thriller en el que varios asesinatos se ocultan tras dicho fenómeno y sus consecuencias.

"He sido bastante optimista en el libro. Si seguimos haciendo lo poco que estamos haciendo esto es a lo que vamos a llegar, pero es que si no hacemos nada todavía va a ser mucho peor", ha explicado Gallardo sobre el escenario climático en el que centra la trama. Y es que la novela está basada en proyecciones climáticas reales. En el quinto informe de evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) se establecen 4 proyecciones posibles de cómo evolucionaremos, cuánto contaminaremos…, etc. Ese informe arroja cuatro posibles escenarios que son más o menos optimistas en función de los niveles de emisión y concentración de CO2. El meteorólogo escogió el menos malo. Eso sí, la trama de corrupción es ficticia: "No he querido basarme en ningún caso real".

Gallardo ha confesado que escribir este libro era la ilusión de su vida y que hace ocho años que le vino la idea: "Tenía muy claro el inicio y el final, pero no me encajaban bien las piezas. Pero un día camino de TVE, al salir del Metro se me ocurrió que si el cambio climático unía el principio y el final tendría el resultado que quería". El protagonista del libro, Adrián Salor, es extremeño y meteorólogo, como el propio autor. La vida le cambiará cuando sepa que evitará su propio asesinato si logra pronosticar cuándo llegará un huracán a España. Lo que, de momento, Gallardo se atreve a aventurar es que el ficticio Ministerio del Cambio Climático será una realidad: "Llegará un momento en que esto suponga tantos costes que se tendrá que crear una cartera que asuma todas las competencias que genere".



