'A Vivir' desde la Euskal Encounter

La EE es una reunión multitudinaria de aficionados y profesionales de la informática que buscan intercambiar conocimientos y realizar durante varios días todo tipo de actividades relacionadas con el tema. Hemos querido estar en el día de la inauguración para saber cómo se organiza un evento de este tipo, cuáles son las novedades y las curiosidades que se presentan.

El mundo que viene



Fue corresponsal de la Cadena SER en China y actualmente es redactora jefa de la revista económica The Corner, Ana Fuentes estará todo el verano con nosotros contándonos cómo va a cambiar el mundo en unos años. Empezamos hablando de robots, pero de los que ya pueden realizar tareas que no dependen de instrucciones previstas y programadas. De los robots que toman sus propias decisiones.

Euskal Encounter

Cuando empezó, hace 25 años, apenas había 20 ordenadores y 30 usuarios que participaban en el EE. Hoy hay más de 5 mil puestos y un pabellón abarrotado de gente que se queda allí a dormir todos los días que dura. Hablamos con Sabino San Vicente, director del EE. Con Unai Labirua, CEO de Nesplora, una empresa que nació desarrollando herramientas para ayudar al diagnóstico de problemas cognitivos y al seguimiento de su tratamiento, y que ahora se está enfocando sobre todo hacia el área de la educación. Y con Eneko Egiluz, programador informático, desarrollador de videojuegos y uno de los padres del videojuego Dinasty Feud.

El iconostasio

Manu Berástegui es otro de los que no falla ningún verano. Su objetivo será repasar la vida y milagros de los iconos contemporáneos. empezamos buscando los símbolos de Bilbao con Ibon Areso, arquitecto que fue alcalde de Bilbao.

Club de Cultura

Este año Álex Hinojo y Álvaro Colomer van a centrarse en géneros literarios y cinematográficos. Su primer temático será la ciencia-ficción y su primer invitado Jon Bilbao, ingeniero de minas metido a guionista de televisión, traductor y, sobre todo, escritor.

Cómicos

La tertulia cómica no descansa, aunque este verano incorporamos nuevas voces como la de Valeria Ros (y menuda voz). Ella, que es de la tierra, nos explicará la idiosincrasia del bilbaíno. Se lo explicará a un gallego, Manuel Burque y a un asturiano (vasco de adopción) Jorge Guerricaecheverría, uno de los guionistas más importantes del cine español. Aprenderemos a hacer cerveza artesana por ordenador con Koldo Aingeru. Y a no pasar por lerdos en un encuentro como éste con Iban Madariaga.

La música

Ponemos el broche con el grupo Bilbaíno WAS (antes conocidos como We Are Standard). Su último disco Gau Ama tiene un sonido más electrónico y mezcla letras en inglés con otras en euskera.

ANTONIO NUÑO (CADENA SER)

