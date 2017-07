Adiós para siempre a la operación bikini

¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la mejor hamburguesa para llevar en España?, ¿seguimos pensando que decir hamburguesa es decir comida basura?.Las comparaciones no son fáciles pero analizamos pros y contras con dos expertos como Angela Quintas, química experta en Nutrición clínica y autora del libro ‘Adelgaza para siempre’, y Paco Becerro, periodista gastronómico, autor de Lazy Blog y uno de los editores de Directo al Paladar. "No se trata de desprestigiar a las las grandes cadenas pero no se puede meter a todas en el mismo saco por tamaño, por precio y otra serie de factores que hacen que al final te decidas por una" . Para los expertos la hamburguesa como concepto no debería ser una mala comida porque tiene un hidrato, el pan, y una proteína que es la carne pero como dice Quintas "el problema es que tipo de pan, que tipo de carne y como está cocinada la carne. Hay que tener cuidado con el pan, las salsas y todo lo que se añade a la hamburguesa". ¿Cómo saber si una hamburguesa es buena, si merece la pena? Para Paco Becerro "es comerse la carne sola. Porque a veces una hamburguesa con el pan, la salsa, la lechuga, el tomate, la carne, el queso, la cebolla crujiente puede estar incluso rica. Es decir, una mala hamburguesa puede estar buena con todo eso. Lo definitivo es apartar la carne y probarla sola para valorar si sabe carne o a hamburguesa"

Dietas milagro, operación bikini..son términos que cada verano repetimos como un mantra para llegar al mismo punto de partida: estoy como si nada. Por eso no hay nada mejor que aprender a comer, a borrar mitos y conocer verdades. Angela Quintas, responde al test defintivo, a todas las preguntas que nos harán comer bien para siempre.

Pero la operación bikini no es sólo ponerse a dieta a última hora. También va de pasar y pasar horas en un gimnasio y lo último, lo que se lleva, son clases de alto rendimiento, llegar casi al límite de tu resistencia, de forma que sigues quemando calorías hasta 48 después de acabar la clase. En Estados Unidos hay una cadena de gimnasios enorme especializada en eso y en España acaban de abrir su primer centro. Marta Nebot se pone zapatillas y coge toalla y se atreve a quemar calorías. ¿Quieres saber como acabó?

