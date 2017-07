Reinventarse o morir

No nos queda otra que reinventarnos, reinventarnos inmediatamente cuando explota nuestra rutina. Solo así se sobrevive; solo así se avanza. Solo así aprendes que después de un buen amante puede llegar otro excelente. Que cuando te deja el amor de tu vida, desgarrándote hasta las entrañas, no va a quedar otra que zurcir los jirones para reconstruirte de nuevo el alma.

Nos ponemos hasta arriba de drogas legales, automedicándonos cuando nos parten el corazón. Dicen los psicólogos que dejamos de enfrentarnos a nuestras mierdas, que nos volvimos de algodón de azúcar. Protegemos a nuestros hijos de todo lo que pueda perjudicarles ampliando este concepto a todo lo que pueda curtirlos. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas cuando mi querido profesor me abandonó. Me cagué en los muertos de quien hizo falta cuando mi primer matrimonio se fue a la mierda. Pero si no hubiera aspirado a todas y cada una de las posibilidades no habría conocido al instructor de submarinismo que buceó entre mis piernas como nadie ni al hombre que me desmontó todo el chiringuito con su certera locura y su santa polla si no hubiera aspirado a todas y cada una de las posibilidades.

Somos todo lo que seamos capaces de construir después de cada uno nuestros fracasos.

