Malala, Stephen Hawking y Kanye West /

XXI es el siglo de quienes escriben la historia en tiempo real. 21 gramos es el peso del alma. Esto es XXI GRAMOS, una serie documental de cinco capítulos.

Porque la historia se escribe cada día y cada paso condiciona el siguiente. Y aunque todos formamos parte del camino, sólo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. En XXI Gramos repasamos la vida y la trayectoria de los protagonistas que están escribiendo la historia en tiempo real.

En este episodio, estos son los que consideramos capaces de cambiar el rumbo de nuestra historia: la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, el científico Stephen Hawking y el rapero y productor musical Kanye West.

Dirige y presenta María Gómez. Con la colaboración de Pablo González Batista, Alfonso Latorre y Mauro Picatoste.

Malala

La activista Malala / AGENCIAS

Malala Yousafzai ya es sinónimo de valentía, arrojo, de lucha contra el miedo en defensa de los derechos humanos. Pero su historia como apasionada activista por la libertad no hecho más que empezar.

Hace apenas unos años, era solo una niña pashtun que escribía oculta tras un seudónimo un Blog para la BBC, en el que dejaba constancia de sus anhelos, sus miedos y de un lujo vetado para muchas de las mujeres y niñas de su país: soñar.

Stephen Hawking

Podríamos presentar a Stephen Hawking como físico teórico, como astrofísico, como cosmólogo o como divulgador científico británico... pero creo que no exagero si le presento como una de las mentes más brillantes de nuestra era. A la altura de Einstein o Newton, no sólo es fundamental para la ciencia moderna, con teorías que nos permiten imaginar un universo sin límites o asomarnos a la infinitud de un agujero negro... si no que es todo un ejemplo de superación.

El rapero Kanye West / AGENCIAS

Kanye West

La Universidad de Oxford le presentaba en una de sus conferencias como el orador del año. También habréis oído hablar de él como rapero, cantante, diseñador o productor musical. Pero Kanye West prefiere resumir y, con humildad, describirse como Dios. No sabemos si es omnipotente, pero os lo aseguro, es omnipresente: no hay día en el que el nombre de Kanye, por muy difícil que sea de pronunciar, no aparezca entre los titulares. La discreción no es una de las características que sí le ha convertido en esa "divinidad mediática", así que veamos cuáles son las que le han elevado a ese Olimpo en el que asegura vivir.

Comentarios