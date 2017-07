Las banderas te hablan

Todos tenemos claro que la bandera verde permite el baño y la roja lo prohíbe. Aun así, desde Cruz Roja destacan que los usuarios no tienen una idea clara sobre el significado de la bandera amarilla y que por lo general, no preguntan, es decir, no se acercan a los socorristas para saber si el baño está permitido.

Miguel Ángel Arrocha, responsable de playas de Cruz Roja asegura que los bañistas solo vinculan el color de la bandera al estado del mar, pero indica muchas más cosas. En muchas ocasiones desde Salvamento Marítimo consideran oportuno colocar esta bandera para alertar de que existe un riesgo añadido como puede ser algún objeto detectado que considera peligroso para el baño o por la próximidad de medusas en la costa.

Para los expertos la autoprotección por parte del usuario es fundamental: conocer nuestras propias limitaciones y saber hasta dónde podemos llegar si queremos nadar. Cruz Roja recuerda que si vamos a utilizar algún tipo de complemento deportivo acuático debemos tener claro sus características y cómo tenemos que utilizar este tipo de material.

Arrocha hace hincapié en la responsabilidad de los bañistas para disfrutar con responsabilidad de estos espacios naturales. Policía Local y Cruz Roja trabajan de forma muy coordinada para asegurar que se cumpla la ley, y aun así muchas veces no se consigue. Las multas por bañarse en playas con bandera roja oscilan entre los 750 y 1.500€, algo que sin duda invita a pensarse dos veces si realmente merece la pena poner nuestra vida en riesgo.

Comentarios