Pino Zamorano: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Tras las declaraciones del ex árbitro Alfonso Pino Zamorano en 'El Español' en las que narraba las manipulaciones de elecciones y las presiones a los árbitros dentro de la Federación Española de Fútbol, Pino Zamorano e Eduardo Iturralde González pasan por El Larguero para explicar sus puntos de vista.

Iturralde explicó, en contrario que Pino Zamorano, que todos los pagos que hacían los árbitros eran exclusivamente para pagar las tasas de los colegios. "No existe ninguna mordida, es una tasa estaturaria" sentenciaba Iturralde.

"Si sale un sólo caso de un árbitro que haya pagado una mordida, me marcho de la Cadena SER", decía Iturralde. Al ser preguntado si votó a Villar, Iturralde ha afirmado que sí, pero matizaba que "los árbitros no deberíamos votar. Debería darme igual quién está de presidente".

La discusión entre Iturralde y Pino Zamorano

Pino Zamorano contaba una versión muy distinta que la de su compañero. "A nivel territorial ha habido gente que me ha pedido dinero por ejercer de representante arbitral. Yo lo interpreto como una mordida", aseguraba.

"Yo lo dejé pasar y a los dos años me volvió a pasar. Con el paso del tiempo el sistema me absorbió, desaparecí de la primera división." Ante la declaración, Iturralde le dijo que no entendía cómo consiguió seguir arbitrando si iba contra el sistema.

"No tenía pruebas, por eso no puedo decir el nombre", admitió Pino Zamorano, mientras que Iturralde le recriminaba que "si no tienes una prueba no puedes decir una cosa tan gorda, estás haciendo mucho daño al arbitraje".

Cuando Pino Zamorano fue preguntado por las declaraciones de Victoriano Sánchez Arminio, declaró que "no le debería dar pena Villar. Yo estoy tranquilo y he dicho la verdad. No voy a aparecer en ningún auto y él no sé dónde va a aparecer". "Él sabrá cómo tiene su conciencia. Victoriano está en su posición porque lo eligió Villar, y tiene que defender su candidatura".

En lo referente a las amenazas dentro de la federación, Pino Zamorano afirmó "si no votabas a Villar te ibas. Ahora no me han llegado amenazas, después de hablar con los periodistas".

Uno de los pocos aspectos en los que ambos ex árbitros coincidieron fue que no conocían ningún caso de presiones para favorecer a un equipo durante el arbitraje. "jamás he recibido ninguna información de nadie diciendo 'tienes que hacer esto para que gane este'", sentenciaba Pino Zamorano.

