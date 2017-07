Óscar Fle: "Todo lo que sea descubrir a los golfos y a los corruptos siempre es bueno"

Óscar Fle, presidente de la federación territorial aragonesa de fútbol, lleva 14 años clamando contra Ángel María Villar y la forma de hacer del ahora entre rejas presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Habla alto y claro en 'El Larguero' para que las cosas cambien en el fútbol español en este momento crítico. "Todo el mundo sabe por el auto del juez Pedraz que estaba contaminada. Hay que dar los pasos de manera adecuada", dice Fle.

"Tiene que haber un antes y un después de todo esto. Creo que es un buen momento porque todo lo que sea descubrir a los golfos y a los corruptos siempre es bueno. La Administración tiene una responsabilidad", clama también.

"Es una casa que está dañada por la corrupción pura y dura", dice rotundo acerca de la RFEF, que ha tenido como presidente a Villar en los últimos 29 años.

Fle también denuncia las pasadas elecciones a la presidencia de la RFEF, ganadas por Villar después de no tener oposición. "Han sido unas elecciones fraudulentas. Hay que coger el toro por los cuernos. Aquí ya no puede haber medias tintas. No se puede convocar una Asamblea que ha sido compuesto de manera fraudulenta", dice también Fle.

Comentarios