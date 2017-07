Calderón: "Quería un rol más importante en el equipo"

José Manuel Calderón pasó por el Larguero para hablar de su nueva etapa en los Cleveland Cavaliers. El extremeño se incorporará la próxima temporada a su séptimo equipo tras haber pasado por los Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers y Antlanta Hawks.

Calderón ha afirmado "estar muy ilusionado con el nuevo proyecto". Además, explicó que "tenía ganas de poder elegir yo, ese era el principal objetivo de los fichajes".

Tras su frustrado paso por Los Angeles Lakers, equipo en el que no contó con suficiente tiempo en la cancha, ha afirmado que "el Cleveland era lo que buscaba deportivamente."

"En la NBA hay veces que depende de ti y hay veces que no. Que un jugador como yo quite minutos a jugadores más jóvenes que van a ser el futuro del equipo no tiene sentido", explicaba.

"Yo quería un equipo en el que pudiera tener un rol más importante. Cuando las dos partes quieren entenderse es mas fácil. Con el Cleveland no hubo problemas porque yo estaba en el top de su lista y me llamaron el día uno. Esperemos que a la séptima vaya la vencida", afirmaba Calderón.

Respecto a su retirada de la selección española, el jugador ha aclarado que "hay mucho malentendido respecto a mi retirada, no ha sido por incapacidad física. Pero uno no puede jugar nueve meses allí, descansar un mes y luego dedicarse a la selección".

"¿Morriña respecto a la selección? Sí y no. No porque lo he elegido yo, pero sí porque son como mi familia", sentenciaba Calderón.

