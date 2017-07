Se busca cajero

En un pueblo de Tarragona, Cornudella de Montsant, sus habitantes tienen que recorrer 20 km hasta un cajero automático para sacar dinero en efectivo. Esta población de poco más de 1.000 habitantes se enfrenta a esta molesta realidad desde el 12 de julio, cuando perdió el único cajero del que disponían cuando la entidad financiera, a pesar de las quejas, eliminó la máquina.

Salvador Salvadó, su alcalde, destaca la gravedad de la situación especialmente durante el verano cuando el volumen de turismo es bastante alto en la localidad. "Es una cosa inhóspita en este tiempo, no podemos estar sin este servicio", cuenta Salvador.

Además, la entidad bancaria no ha actuado con seriedad y no ha comunicado la verdad desde el primer momento. "Cuando nos dijeron que se iban recogimos 400 firmas y nos dijeron que el cajero automático iban a dejarlo. No era verdad y el día 12 de julio se terminó el contrato del bajo donde se encuentra la máquina y se la llevaron", explica Salvadó.

De cara a encontrar una solución que pueda devolver el servicio a los vecinos, desde el ayuntamiento están en contacto con otras entidades bancarias que puedan ofrecerles un cajero automático. La indignación, explica Salvador Salvadó, es generalizada y señala que "los bancos nos tratan como números y no como personas".

