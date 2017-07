'La flaca' desmiente la historia contada por Pau Donés sobre su mítica canción

Este año se cumplen 21 años de La flaca, el gran éxito del primer disco de Jarabe de Palo, que vendió dos millones de copias. Y este lunes el diario El Mundo publica un reportaje con el testimonio de la protagonista de esta canción en el que echa por tierra algunas partes de la letra de este mítico tema. Porque Pau Donés canta que por un beso suyo daría lo que fuera, pero la verdad es que, según la protagonista, sí se llevó un beso: "Hubo uno, un besito norma, cuando íbamos en el autobús de una localización a otra. Pero no hubo nada entre nosotros". Ella es Alsoris Guzmán, que también ha desmentido en La Ventana la historia que ha contado Donés sobre su célebre canción: "Él dice que me dio la letra en el aeropuerto. Pero no es así".

Alsoris ha asegurado que Donés le entregó un sobre una mañana, después de dormir en el mismo cuarto, aunque en camas separadas: "Él me decía que quería dormir conmigo. Pero no pasó nada. Y al despertarse me dio una carta con una copia de la letra". Por eso, señala Alsoris, no protagonizó el videoclip de El lado oscuro del corazón. "Entonces el productor, Fernando, dijo que ese trabajo lo hiciera otra modelo para que yo grabara el de La flaca y existe un vídeo con la versión acústica", ha desvelado la artista.

Alsoris iba a protagonizar el videoclip de El lado oscuro del corazón, que es para lo que estaban buscando modelo: "Yo trabajaba en 1830, una discoteca al aire libre en el Malecón más conocida como La Tasca. Un buen día aparecieron ellos, buscando una muchacha para aparecer en un videoclip. Y yo esa noche llegué más tarde. Entonces al entrar por la puerta con mi vestido rojo me invitaron a un mojito y me preguntaron si me interesaba el trabajo".

Lo que más le duele de todo es que después de pasar con ellos varios días y haber inspirado esta canción, Donés no hizo mucho por contactar con ella. "Él habló con mi mamá y le dio mi número de Italia, a donde me fui al poco tiempo. Pero nunca más hablé con él", ha detallado Alsoris. Así que se enteró del éxito del tema por su hermana, que en aquel entonces trabajaba en Madrid: "Un buen día me llamó y me dijo que a donde quiera que iba escuchaba la canción".

