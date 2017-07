Los deberes de verano que todos los niños querrían tener

En pleno debate sobre si los niños tienen que hacer, o no, deberes en casa, hay un profesor que ha logrado hacer viral una lista de 10 tareas que ha encomendado a sus alumnos para este verano. Como, por ejemplo, que disfruten con los amigos, que lean, que ayuden en casa o que si viajan absorban todo lo que vean. Este docente, del colegio de los Salesianos en Puebla de la Calzada, en Badajoz, ha logrado que estos deberes estivales, diferentes de los que suelen mandar los profesores, hayan sido compartidos más de 12.500 veces y tengan más de 1.900 me gusta. Él es Sergio Rodríguez, que imparte Lengua, Matemáticas y Educación Física: "El 26 de junio, con la entrega de boletines, lo habitual es darle a los chavales una serie de recomendaciones, normalmente académicas para reforzar contenidos. A mí se me ocurrió darle esta serie de tareas".

Los padres, antes de acabar el curso, le pidieron que le pusiera deberes a sus hijos para las vacaciones. Y en vez de mandarles los típicos cuadernillos de verano Rodríguez decidió mandarle deberes que mejoren el desarrollo personal. Los padres, asegura el docente, no se sorprendieron mucho: "No se lo esperaban pero podían pensarlo, porque en nuestros colegios, en los Salesianos, creemos que además de la formación académica es importante la formación integral de nuestros alumnos".

El que no se esperaba tanta repercusión es él, porque cree que este tipo de actividades es algo corriente, que en trabajo diario los maestros con vocación recalcan continuamente.

Y en cuanto a los deberes durante el curso, Rodríguez afirma que, en este sentido, lo que debe primar es el sentido común del profesorado: "Dentro del aula tenemos alumnos de capacidades diferentes. No se puede hacer una tabla de deberes generalizados, porque hay alumnos que no necesitan reforzar contenidos y otros que sí. Cada chico debe recibir un tratamiento individualizado".

Comentarios