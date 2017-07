Antonio Resines: "Voy a hacer una obra de teatro con Concha Velasco"

Esta mañana en Hoy por hoy con Macarena Berlín, hemos recibido al actor Antonio Resines. Él mismo nos ha contado que le podremos ver de nuevo en la gran pantalla después del verano en dos películas: Ola de crímenes y Miamor perdido . Además, ha soltado "un bombazo" ante los micros del programa: en marzo estrenará una obra de teatro con Concha Velasco llamada El funeral escrita por Manuel Velasco y producida por Pentación. Resines la ha definido como "comedia con efectos especiales".

Pero, además de hablar de sus proyectos futuros, también hemos vuelto a sus recuerdos. Su pareja, Ana Pérez Lorente, le ha ayudado a escribir su biografía, Pa´ habernos matao: Memorias de un calvo , que hace un repaso por su vida tanto personal como profesional. En el libro cuenta, por ejemplo, cómo se enteró de que tenía cáncer y por qué no quiso hacerlo público hasta hace poco. Hoy, nos ha contado que fueron los médicos quienes le pidieron que contase que se podían hacer colonoscopias para prevenir el cáncer. "Gracias a esta historia 4 ó 5 amigos y familiares se han hecho colonoscopias sin ningún problema y una amiga se lo ha hecho y se lo han detectado a tiempo", nos cuenta. "Solamente por eso ha merecido la pena".

Reconstruyendo esos recuerdos ha descubierto cosas de su vida que ni siquiera él mismo conocía. Por ejemplo, que no nació donde él siempre había pensado, en el hospital de Nuestra señora del Carmen de Torrelavega, sino que había nacido en casa de su abuela “pero es que no me lo había contado nadie nunca, en la vida”

En cuanto a su infancia, Ana Pérez nos cuenta que "no tiene memoria", aunque él sostiene, entre risas, que tiene "memoria selectiva". Sin embargo, sí que se acuerda a la perfección del rodaje de la que fue su primera película, Opera prima : "El titulo del libro también tiene que ver con esa obra porque si no hubiéramos seguido después de estrenarla era también pa habernos matao", afirma.

Comentarios