Reyes Abades: “Si hubiera caído la flecha dentro, hubiese roto el pebetero”

El encendido de la llama olímpica en 1992 fue un momento mágico e histórico para la historia de España. Se celebraban por primera y única vez los Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona. Este martes en Hoy por Hoy con Macarena Berlín, Reyes Abadía nos cuenta cómo fue el proceso a seguir para que la flecha encendiera el pebetero.

El equipo de especialistas estuvo durante tres meses realizando pruebas, dedicados a fondo en el proyecto, trabajo en el que todo estaba calculado al milímetro para que nada fallase. Es un momento que ha pasado a la historia, que marcó un antes y un después, tanto para este país como, a título personal, para Abades.

El principal objetivo, hacer creer a la gente que la flecha encendía el pebetero, era una tarea muy complicada que sin el respaldo de todo un equipo no hubiera sido posible. El diseño, el análisis, el mensaje, el estudio del momento , eso puede realizarlo una sola persona, pero resulta inasumible poder ejecutarlo sin el apoyo de un equipo. Fueron tres meses los que estuvieron trabajando en ello y hasta 20 días antes de la celebración de la ceremonia no consiguieron mantener la llama encendida. “El hombre se puede equivocar, siempre hay una segunda oportunidad” fue la frase que tenía preparada el locutor, al ser conscientes de que la dificultad del efecto podía desembocar en que no saliera según lo previsto.

“Teníamos que hacer creer que la flecha encendía el pebetero, la flecha no debía caer dentro, si hubiera caído la flecha dentro, hubiese roto el pebetero” pues el mecanismo del pebetero era muy delicado, apunta Abades.

Realmente la flecha no encendió el pebetero, el creador del momento dice sentirse desilusionado por desvelarse el truco que hizo posible ese instante. Reyes Abades hubiera preferido dejar el misterio y mantener la magia.

