De León a la India enseñando defensa personal contra los abusos sexuales

José Luis y Juan Carlos Zorita, dos agentes leoneses de la Guardia Civil y la Policía Local, han pasado dos semanas en Jaipur, en la India, enseñando defensa personal a un grupo de mujeres y niños indios susceptibles de ser víctimas de violencia de género y abusos sexuales. "Nos dio bastante pena volvernos", ha admitido José Luis, que afirma también que quince días no son suficientes.

Estos dos hermanos confiesan que la India siempre les llamó la atención, es un sitio al que querían ir de siempre. José Luis da clases de defensa personal para mujeres desde 2010, y a raíz de las numerosas noticias de agresiones sexuales que llegaban desde India decidió presentar su proyecto de cursillos a una ONG. "El mayor problema de violencia contra la mujer en la India son las agresiones sexuales, la mujer allí no vale absolutamente nada", explica. Y es que la India es uno de los peores países para nacer mujer: en 2015 se registraron 34.651 violaciones-. Cuando en la ONG les aprobaron el proyecto, no se lo pensaron dos veces (a pesar de que lo han tenido que pagar todo de su bolsillo).

Antes de llegar se asesoraron porque sabían que el contacto físico con las mujeres no es bien recibido. Sin embargo, al ser indispensable en la actividad, fueron poco a poco ganándose la confianza de las mujeres. "Enseguida se acostumbraron al sistema y quedaron encantadas", cuenta José Luis. Como era algo novedoso, al principio se reían pero al final se daban cuenta de que las enseñanzas de los hermanos les podían servir. "Sorprendía cuando explicabas una técnica y veían que aun siendo más débil que el atacante podían salir airosas"

Además de con mujeres de todas las edades, trabajaron con unos 40 niños y niñas entre los 6 y 17 años. "Los niños alucinaron con nosotros y cada vez que íbamos a darles clases era una fiesta para ellos". Además de sacarles de su rutina habitual, inconscientemente aprendían algo extremadamente útil: a defenderse de las agresiones de desconocidos. "De todo lo que vimos allí, además de la miseria, lo que más nos llamó la atención fue la actitud de los pequeños", confiesa el Guardia Civil. ¿Volverán el año que viene para continuar enseñando a decir 'no'? "Queremos impartir cursos en el Ayuntamiento de Jaipur y a las mujeres policías, pero no podemos sostenerlo económicamente. No es viable a no ser que encontremos la ayuda y el respaldo de alguien".

