"No me gustan los cortos largos"

En esta última edición antes del verano, Mariola ha invitado a su plató particular a Ángeles González Sinde, Isabel González y Borja Cobeaga. Los tres son participantes de la iniciativa Havana Club 7. Historias que cuentan, donde la marca de ron Havana Club se asoció a la revista El Duende para que cualquiera que quisiese pudiese llevar historias reales a la gran pantalla. Este proyecto ha dado pie a la creación de tres cortos: Los Guapos, Zanahorio y Bailarín.

Ángeles e Isabel han participado en el primero de ellos, la primera en calidad de directora, la segunda, en calidad de autora. Sobre la experiencia, la cineasta ha comentado cómo le gustaban "los pies forzados" de la iniciativa, es decir, el hecho de tener que llevar a cabo la idea de otra persona a la que uno no conozca, en el marco de un corto cinematográfico, con una fecha de estreno predeterminada... y que encima el breve filme fuese un corto de animación.

Borja Cobeaga, que dirige Zanahorio, último invitado a Mariola TV, ha destacado por su parte cómo este corto "daba para un gran drama, un gran thriller... pero que yo he convertido en comedia negra". Defendía el formato del corto argumentando que aunque "a mí me parece que un corto, con una idea potente, se puede desarrollar muy bien", a lo que Ángeles contratacaba diciendo que a ella el formato siempre le había parecido muy complicado, precisamente por la obligación a ser breve y no aburrir: "no me gustan los cortos que son largos", ha subrayado la artista.

Los tres cortos ya pueden ser visionados en plataformas online como Filmin y estarán disponibles en Filmotec.

