Mikel Landa: "A partir de ahora tengo que ser jefe de filas"

El ciclista que se quedó fuera del podio del Tour Francia por un segundo, Mikel Landa, ha pasado por el Larguero para hablar de su experiencia con Sky.

"Este Tour lo valoro positivamente y me confirma lo que iba buscando, ir con un equipo grande", explicaba el ciclista vasco. Landa ha tenido que apoyar a su compañero de equipo Chris Froome durante toda la competición.

"No he podido luchar al 100% por conseguir algo más. Pero ya sabía a lo que iba y no me puedo quejar" afirmaba Landa. "En estas carreras hay que contenerse y mantener la calma".

¿Sería ético que Landa atacase en la última etapa? Iñigo Markínez, Borja Cuadrado y Roberto Torres analizan la contrarreloj y evalúan las opciones de Landa

Cuando ha sido preguntado por su futuro y el equipo al que podría marcharse, Landa ha afirmado que "a partir de ahora tengo que ser jefe de filas. Siempre jefe, para que no haya discusiones".

El vasco ha admitido que ya ha hablado con Sky y con su compañero y ha afirmado que el británico estaría contento y agradecido si se quedase en su equipo.

"Movistar es una posibilidad, es un equipo serio y me gusta cómo trabaja. Si no es Sky es posible que sea Movistar". Ante la posibilidad de Quintana como líder para el Tour de Francia, Valverde para la Vuelta Ciclista y Landa para el Giro como líderes de Movistar, el vasco ha dicho que "podría ser".

Comentarios