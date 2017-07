Benítez de Lugo: "La utilidad de la declaración de Rajoy es simbólica"

José Mariano Benítez de Lugo es el abogado de la acusación popular del caso Gürtel ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE). Sus preguntas para Mariano Rajoy, en su declaración como testigo del caso, han provocado varios momentos tensos con el presidente, que ha contestado de forma esquiva y despectiva al interrogatorio. Aun así, Benítez de Lugo cree que ha sido provechoso para el desarrollo de la causa: “La utilidad es simbólica de momento porque supone que un mandamás de siempre del Partido Popular ha tenido que estar en el banco de los testigos”, aunque no se haya sentado en el banquillo sino a la derecha del tribunal. “Eso también tiene una simbología de orden psicológico”, apuntaba en Hora 25 el abogado.

Benítez de Lugo sabía que iba a tener tres adversarios en la declaración: “Por un lado, el propio testigo, enfadado o molesto porque había conseguido que estuviera allí. Por otro, el abogado del post Bárcenas, que en su nuevo papel, iba a entrar en la liza en contra de mis preguntas. Curiosamente, frente al abogado del PP, que ha sido discreto y no se ha manifestado. Y, por último, sabía que el presidente del tribunal no me iba a dar pie a realizar preguntas demasiado incomodas para el testigo”.

Rajoy ha negado el cobro de sobres en B durante su declaración y Benítez de Lugo recuerda que Bárcenas, en su día, lo aseguró. Por eso, ha pedido un careo entre los dos para confrontar sus versiones pero el presidente del tribunal ha dicho que "no procedía": "Eso también tiene su trascendencia", señala el abogado.

Comentarios