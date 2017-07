Mireia Belmonte: "¿La mejor deportista española de la historia? No sería justo decir eso"

Mireia Belmonte consiguió este jueves la medalla que le faltaba. Un oro en unos Mundiales. La catalana se ha proclamado campeona del mundo al llegar primera en la final de los 200 mariposa.

"Me faltaba esta medalla y ya la tengo", dice Mireia Belmonte en 'El Larguero' antes de repasar un año que ella califica de "bastante bonito después del oro olímpico".

"Sabía que tenía que salir fuerte y que a mi derecha no tenía a nadie pero que a mi izquierda estaba la alemana pero no sabía a qué distancia, entonces había que tirar y pensar sólo en mi carrera", ha detallado la catalana acerca de la final.

Mireia Belmonte gana la medalla de oro en 200 mariposa La catalana consigue su segunda medalla en los Mundiales de Budapest

Una final a la que no llegaba demasiado bien por un resfriado, aunque tenía claro que tenía que disputarla fuese como fuese. "Esta mañana sabía que tenía que competir porque tenía la oportunidad de ganar una final mundial pero sí que ha sido un poco difícil", ha comentado.

Así se gestó el oro de Mireia: final de carrera apoteósico Belmonte subilmó su carrera deportiva tras ganar el oro mundial en los 200 mariposa, realizando una carrera para la historia

A Mireia, que ya se ha colgado la plata en 1.500 y que aún tiene que disputar el 800 y el 4x100 estilos, le entra la duda cuando se le pregunta por si prefiere una medalla olímpica o una mundial. "Son diferentes. Cuando ganas una medalla de oro olímpica eres ya campeona olímpica para toda tu vida y el Mundial es muy especial porque eres campeona del mundo y no se es todos los días campeona del mundo", ha relatado.

¿La mejor deportista de la historia de España?

Belmonte afirma tajante que "no sería justo" decir que es la mejor deportista española de la historia. Y lo explica así: "En este país tenemos la suerte de tener muchísimos deportistas y de una calidad tremenda. Decir que yo sea la mejor no es justo porque hay gente haciendo cosas increíbles y que lo han hecho que no están en activo y que nos han dejado un legado... No sería justo decir eso".

📻ENCUESTA LARGUERO: ¿Qué opinas tú? ¿Quién es la mejor deportista española de la historia? — El Larguero (@ellarguero) July 27, 2017

Por último ha recibido en 'El Larguero' la felicitación de su pareja, el piragüista Javier Herranz. "Eres un ejemplo y estamos todos muy orgullosos", le ha dicho emocionado. "Muchas gracias por estar siempre conmigo", ha contestado la campeona mundial.

Comentarios