Para la niña, una habitación de color rosa, para el niño, este color no, mejor el azul. Así identifica y define los sexos el imaginario colectivo. En Hoy por hoy con Macarena Berlín nos preguntamos por qué y cuáles son esos términos que nos diferencian, para bien y para mal. Este jueves nos ha acompañado Carmen González Marín, doctora en Filosofía y una de las fundadoras del Insituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid.

La entrevistada señala que hay una necesidad por marcar las diferencias. "Nacemos definidos para cumplir con la función reproductora", explicaba, y, al igual que ocurre con los animales, necesitamos distinguirnos. Sin embargo, se han asociado mal algunos términos.

Sexo y género no son lo mismo. González lo ha explicado bien. "El sexo es biología, pero el género es una invención arbitraria", definía. Lo que nos hace ser masculinos o femeninos no tiene por qué corresponderse con la biología, pero hemos tendido a identificarnos nuestra anatomía con elementos como los colores rosa o azul. "Hemos construido el género como si fuera una expresión del sexo", denunciaba.

No hay razón, por tanto, para que el comportamiento determine nuestro género. "Hemos falsificado la naturaleza", dice, porque hemos asumido que la naturaleza define nuestro género y no es así. "Ser femenina supone comportarse de una forma, tener cierto tipo de sensibilidad, distinta de la masculina", explicaba.

El patriarcado, es decir, la forma de organización en la que ha predominado el hombre en la sociedad, dice, "ha sido útil", aunque aún no ha desaparecido. Sin embargo, en la actualidad, señala que nuestra realidad es más confusa porque "ya no somos varones y mujeres en un ámbito heterosexual", sino que "las cosas no son tan claras", decía.

