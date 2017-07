Sofía Puente: "A Rajoy se le dio un trato preferente al sentarle en el estrado"

"Se ha perdido una oportunidad de demostrar que la justicia es independiente y que trata a todos por igual". La frase es de la fiscal Sofía Puente, integrante del Consejo Fiscal, que critica el trato que el tribunal que juzga el caso Gürtel dio al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su declaración como testigo en ese juicio. Puente critica que Rajoy se sentara en el estrado -al que solo tienen acceso jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores- y no en el espacio reservado para los testigos: "Es una imagen insolita de un testigo al que se le da trato preferente porque no existe ningún precepto legal que permite que los testigos se sienten en el estrado", asegura.

En una entrevista en Hoy por Hoy, Puente sí ha respaldado la labor del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, durante el interrogatorio a Rajoy. Hurtado vetó por "no pertinentes" más de una decena de preguntas del abogado de la acusación. Algo que, según Puente, entra dentro de lo habitual porque "la presencia de los testigos tiene como finalidad acreditar la culpabilidad de los que se sientan como acusados y cualquier pregunta que no vaya en esa finalidad no es pertinente".

