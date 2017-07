Elvira Sastre: "Los libros me han salvado de muchas cosas"

Esta mañana en Hoy por hoy con Macarena Berlín, conocemos, de la mano del cantautor Luis Ramiro, a uno de los iconos de la nueva poesía: Elvira Sastre. A pesar de tener solo 25 años, ya ha publicado cuatro libros de poesía (Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo, Baluarte, Ya nadie baila y La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida). Además, está trabajando actualmente en una novela y combina su carrera de poeta con la de traductora.

Escribió su primer poema a los 12 años. "He sido una niña lectora desde chiquitita", confiesa. "Los libros me han salvado de muchas cosas en muchas ocasiones. En realidad yo no es que tenga tantas experiencias vitales, sino que he leido mucho", afirma.



Sobre el boom que está viviendo la poesía actualmente, Elvira Sastre opina que "la gente de mi generación está viviendo una época de incertidumbre. Al final eso te obliga a buscarte tus propias herramientas de expresión. La poesía para eso es estupenda porque no hay límites ni barreras".



Este auge se debe también en parte a las redes sociales, donde los jóvenes poetas tienen miles de seguidores. "Antes necesitabas una tercera persona que te señalara y te llevara a las librerías", nos cuenta. "Ahora muchas veces es la gente la que le pide a una editorial que le publique el libro a una persona".











